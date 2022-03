Il premier britannico Boris Johnson alla Camera dei Comuni ha accusato la Russia di Vladimir Putin di compiere “crimini di guerra” in Ucraina. Il primo ministro lo ha detto in risposta a una domanda del capogruppo degli indipendentisti scozzesi, Ian Blackford. Londra è disponibile a sostenere un’eventuale accusa di fronte a un tribunale internazionale. “Quello che abbiamo già visto da parte del regime di Vladimir Putin nell’uso delle munizioni che hanno lasciato cadere su civili innocenti a mio avviso, si qualifica pienamente come un crimine di guerra”, ha detto Johnson.