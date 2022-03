Una torre della tv di Kiev è stata colpita in un attacco russo sulla capitale ucraina. Lo rende noto un consigliere del ministero degli Interni ucraino, mentre il Kiev Independent ha riferito che l’emittente ucraina ha interrotto le trasmissioni. Sui social sono state diffuse le immagini di colonne di fumo attorno alla torre di trasmissione. Secondo il ministero, citato dai media ucraini, i canali non funzioneranno per un po’ di tempo.

Video Telegram @vorposte