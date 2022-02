“I rifugiati che stanno arrivando nei Paesi vicini all’Ucraina (Polonia, Romania e Ungheria), ieri sera erano già oltre 450mila. Se contiamo che ci sono oltre 120mila persone spostate nella Federazione russa, si arriva già a quasi 500 mila nel giro di pochi giorni”. Così ad Ansa Chiara Cardoletti, rappresentante di UNHCR in Vaticano e San Marino. “Sono numeri molto alti – spiega – e ci indicano che quest’emergenza potrà andare oltre, al di sopra delle 4 milioni di persone che avevamo stimato pochi giorni fa”. Coloro che arrivano sono prevalentemente donne e bambini e persone anziane, perché gli uomini sono precettati dalla mobilitazione generale e non possono lasciare il paese. “Si tratta quindi di una popolazione particolarmente vulnerabile, oltre che consistente”. L’Europa in ogni caso, così come Polonia e Ungheria paesi normalmente con le frontiere chiuse, ha dimostrato grande compattezza nell’accoglienza, conclude Cardoletti. In Italia sono arrivate per ora solo 150 persone ma se ne prevedono molte di più.