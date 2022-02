Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha condiviso un video che mostra il momento in cui un palazzo residenziale della città viene colpito da un razzo. Secondo le autorità ucraine si tratta di un missile russo. In un altro filmato diffuso dall’ufficio stampa del presidente Zelensky mostrano la stanza di un appartamento, all’apparenza un salotto, che viene distrutta da una deflagrazione e invasa dal fumo bianco. Vedi Anche Stoltenberg (Nato): “Russia ha rotto la pace in Europa, i suoi obiettivi vanno oltre l’Ucraina”

L’attacco all’edificio di Kiev è stato smentito da Mosca. Come riporta la Cnn, il ministero della Difesa russo ha confermato di aver lanciato la notte scorsa attacchi missilistici contro obiettivi in Ucraina, ma ha sottolineato di aver preso di mira esclusivamente infrastrutture militari, malgrado siano emersi video di un edificio residenziale a Kiev colpito da un missile o dal lancio di un razzo. “Sottolineo ancora una volta che il fuoco è stato diretto solo su obiettivi di infrastrutture militari delle Forze armate ucraine, esclusi i danni alle infrastrutture residenziali e sociali”, ha detto il portavoce del ministero, Igor Konashenkov. Vedi Anche Ucraina, le immagini dei bunker dell’ospedale oncologico di Kiev dove sono rifugiati i bimbi malati di tumore: i video diffusi dall’ong Soleterre