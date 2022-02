In tutto il mondo si scende in piazza per chiedere la pace: a Roma, Atene, Belgrado, Ankara, Monaco, Londra, New Delhi, Buenos Aires e poi in California, a Cipro e in Estonia si manifesta per la fine della guerra russo-ucraina.

In India sfilano con le bandiere gialle e blu alcuni studenti, a Buenos Aires un bambino tiene in mano un poster con un messaggio che recita “Fuera Putin”, in spagnolo: “Fuori Putin”.