I cittadini si preparano alla resistenza non solo a Kiev ma in tutta l’Ucraina. A Dnipro, la terza città più popolosa dell’Ucraina, le donne stanno preparando bottiglie molotov da utilizzare contro i soldati russi, usando polistirolo e bottiglie di birra usate. A mostrare le foto di un gruppo di ragazze chine sulle cassette di birra che preparano le molotov è il Guardian. Altre immagini diffuse sui social mostrano cittadini impegnati nella realizzazione di bottiglie incendiarie e nella costruzioni di barricate e trincee. L’esercito ucraino ha invitato la popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell’”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin in Ucraina. “Tagliate alberi, create barricate, date fuoco a copertoni! Usate tutto quello che c’è a disposizione”, è stato l’invito delle forze armate ucraine in un post su Facebook riportato dall’agenzia Unian. Anche l’esercito ha incoraggiato poi la popolazione a resistere con realizzando bottiglie incendiarie. “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada . Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria. Gli occupanti verranno distrutti”. Ieri il ministero degli Interni ucraino postava sui social istruzioni ai cittadini su come realizzare molotov e il ministero della Difesa invitava i civili a resistere, chiedendo di “informare su movimenti di truppe, preparare molotov e neutralizzare il nemico”