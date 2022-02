È stato visto – e condiviso – milioni di volte il video di un padre ucraino che saluta la propria figlia prima che quest’ultima venga portata, insieme alla madre, in un posto sicuro. Nel filmato si vede il padre in lacrime che riceve un disegno dalla figlia. Alla fine la bambina e la donna salgono su un bus, mentre lui resta, probabilmente, a combattere. Non è chiaro dove sia stato girato il video.

Video Twitter