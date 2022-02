Da quando è iniziata l’offensiva russa in Ucraina si moltiplicano in rete le testimonianze video degli effetti dei bombardamenti. Un filmato, ripreso all’aeroporto di Ivano-Frankivsk, mostra un missile russo che si abbatte sulla pista provocando una vistosa esplosione. A stupire è l’ubicazione del piccolo scalo civile, molto distante dal Donbass, in un’area che si pensava lontana dalle tensioni.