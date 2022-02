Sono 46.169 i nuovi casi di coronavirus e 249 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Leggero calo, quindi, rispetto ai 49.040 casi di mercoledì, quando le vittime accertate erano state 252. 484.530 invece tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 9,5%. Scende la pressione sugli ospedali italiani di pazienti positivi al covid. Nelle ultime 24 ore il saldo è di -402 ricoveri e -47 terapie intensive con 56 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 12.125 mentre in terapia intensiva si trovano 839 malati.

Sono 12.651.251 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero. Gli attualmente positivi sono 1.199.228, in calo di 22.195 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.013. I dimessi e i guariti sono 11.298.010, con un incremento di 69.439 rispetto a mercoledì.