Stava ascoltando la domanda, dal palco, quando le cuffie per la traduzione hanno smesso di funzionare. “È un attacco hacker. Sono stati i russi, anche se non sono presenti”. È la battuta con cui il presidente ucraina, Volodymyr Zelensky, ha commentato il piccolo contrattempo accaduto alla conferenza annuale per la sicurezza, che si è tenuta a Monaco.