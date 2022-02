È morta a Foligno l’ambasciatrice italiana in Australia 56enne Francesca Tardioli, che si trovava nella sua città per alcuni giorni di ferie. La notizia è riportata da alcuni giornali locali. Secondo il Corriere dell’Umbria, Tardioli è morta dopo essere caduta dal balcone di una abitazione, perdendo l’equilibrio sporgendosi da un terrazzo: su quanto successo sono in corso accertamenti da parte degli investigatori.

“Con infinita tristezza”, ha twittato in mattinata la Farnesina, “piangiamo la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”.