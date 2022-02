“Draghi più determinato coi partiti nella conferenza stampa dell’11 febbraio? No, io ho visto un Draghi rosicone, che, non essendo riuscito ad arrivare al Quirinale, se l’è preso coi partiti che non ce l’hanno mandato, forse dimenticandosi che, qualsiasi cosa voglia fare da qui alla fine della legislatura, poi dovrà passare in qualche modo dal Parlamento, fortunatamente non ancora abolito”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Più Draghi allarga il fossato tra sé e le forze politiche, più la sua navigazione sarà accidentata”.

Travaglio commenta poi l’attacco di Draghi al Superbonus 110%: “Se non fosse una cosa grave, sarebbe una barzelletta. Dire che non ci sono controlli perché si sono scoperte le truffe è un controsenso: se si sono scoperte le truffe è proprio perché ci sono i controlli, a meno che qualche truffatore non si sia autodenunciato, cosa che escluderei. La verità è che i controlli ci sono. In più, la criticità segnalata da Draghi era nota da un anno, visto che lui governa da un anno. Se in finanziaria voleva fare il tracciamento delle cessioni dei crediti, poteva farlo. Perché non l’ha fatto?“.

Il direttore del Fatto puntualizza: “Quanto alle truffe, il Superbonus ne ha subite solo per il 3% del totale. Il resto delle truffe riguarda tutt’altri bonus. Quindi, io mi meraviglio che il nuovo Draghi si sia rivelato così disinformato o così in malafede in una conferenza stampa in cui avrebbe dovuto dire le cose come stavano e invece ha detto esattamente il contrario. Dopodiché, se ci spaventano le truffe, allora aboliamo le pensioni di invalidità perché ci sono i falsi invalidi – conclude – Aboliamo la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione perché ci sono i falsi disoccupati. Aboliamo gli sgravi per le famiglie povere perché ci sono i falsi poveri. È una cosa semplicemente senza senso. Draghi aveva tutti gli strumenti per introdurre in legge finanziaria i correttivi del Superbonus. Non lo ha fatto, quindi non capisco che cosa vada cercando”.