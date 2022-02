“Non ci può essere un casus belli per una misura che consente la rigenerazione urbana del Paese, una misura che è stata un elemento trainante della crescita economica“. Lo ha detto il leader del M5s, Giusppe Conte, parlando delle polemiche sul superbonus.

“Non ci si può vantare del 6,5% del Pil appena completato l’anno scorso e poi mettere in discussione questa misura a cui si deve per la gran parte questo risultato – ha continuato Conte – Ovviamente se ci sono delle truffe, delle frodi da contrastare il M5s è in prima linea, lavoriamo, rendiamo più efficaci i controlli ma non mettiamo in discussione una misura che ha fatto crescere e continua a far crescere un settore, quello delle costruzioni, che era disastrato e ci ha consentito di essere la locomotiva d’Europa“.