“Ragionevolmente nessuno ha interesse a una guerra. Poi gli incidenti possono sempre capitare, ma non li possiamo prevedere. Razionalmente Putin ci rimetterebbe l’ira di Dio da una guerra. Abbiamo già visto le tensioni che hanno gli occidentali e gli Stati Uniti, abbiamo visto l’Afghanistan. Ditemi in questo momento chi ha convenienza a una guerra. Io sono sempre stato non dico ottimista, la situazione è tesa, ma sono sereno. Oggi di più, perché le parole di un possibile compromesso si stanno ricevendo”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervistato a Sky TG24 Economia in merito alla crisi ucraina e alle tensioni sul confine con la Russia