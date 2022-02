Bassetti aveva raccontato solo pochi giorni fa di aver ricevuto una “quantità enorme di insulti, minacce di morte e attacchi” dopo la sua partecipazione alla trasmissione Zona Bianca su Rete 4, che aveva lasciato prima della chiusura del collegamento: “Trovo assolutamente sbagliato e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no vax. Me ne sono andato per evitare di continuare ad ascoltare tesi e posizioni pericolose e talvolta folli, ho ricevuto una quantità enorme di insulti, minacce di morte e attacchi meschini a me e ai miei famigliari”, aveva scritto sul suo profilo Instagram. “Purtroppo questi sono gli unici argomenti di cui la maggioranza dei no vax dispone: violenza, pressappochismo, anti-scienza e complottismo. Chi gli dà spazio sbaglia”.