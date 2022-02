Si era messo a spacciare hashish davanti a un asilo nido dove forse pensava di passare inosservato. Invece i carabinieri lo hanno intercettato e fermato alle 8 del mattino. È accaduto Seregno dove sabato uno studente è stato denunciato prima di entrare in classe. I militari stavano facendo il giro perlustrativo in auto e sono passati in una zona dove si trovano vari istituti scolatici di ogni livello, dal nido alle superiori. Proprio nei pressi di un bar davanti a un asilo nido, hanno notato un gruppo di adolescenti con lo zaino in spalla che “si atteggiavano con fare furtivo e sospetto, per nulla curanti dei bambini che, mano nella mano con i genitori, passavano vicino a loro”.

Insospettiti, i militari hanno accostato a bordo strada e hanno bloccato il più sospetto del gruppo mentre gli altri sono scappati. Subito perquisito, il ragazzo, 16 anni compiuti il giorno prima, è stato trovato in possesso di una confezione di cellophane con circa 7 grammi di hashish, un bilancino elettronico, 90 euro in contanti e un coltellino, tutti sequestrati. Il proprietario è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Proprio non meno di qualche settimana fa, in un’altra zona di Seregno, i carabinieri erano già intervenuti per un fatto analogo di spaccio dinanzi a una scuola secondaria di secondo grado dove un 17enne era stato trovato con sette dosi di hashish. E ancora, a fine gennaio, proprio in una scuola, una giovane studentessa era stata colta a prelevare la droga nel bagno dei maschi per consegnarla al suo compagno di banco.