Le immagini pubblicate dal ministero della Difesa russo mostrano un’esercitazione militare congiunta russo-bielorussa presso il campo di addestramento di Osipovichiisky in Bielorussia, in cui più lanciarazzi sparano a salve. Le manovre arrivano in un momento di accresciuta tensione militare poiché i Paesi occidentali temono un’invasione dell’Ucraina, con decine di migliaia di truppe russe schierate al confine ucraino.