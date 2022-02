Nove e dieci. Nel giro di qualche minuto l’Italia arricchisce il proprio medagliere con due bronzi, conquistati da Davide Ghiotto nei 10mila metri del pattinaggio di velocità e da Dorothea Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon. Il bottino delle Olimpiadi di Pechino ha già raggiunto quindi il numero totale dei podi del 2018 in Corea del Sud. La nona medaglia è arrivata con il pattinatore di Altavilla Vicentina che ha chiuso con il tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento invece per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59.

Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Il 6 febbraio l’azzurro di Altavilla Vicentina non era andato oltre l’ottavo posto nei 5mila metri percorrendo la distanza con il tempo di 6’16″92 togliendosi la soddisfazione di aver preceduto il leggendario campione olandese Sven Kramer arrivato nono.

Wierer ha invece incamerato la decima medaglia azzurra della spedizione chiudendo alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg, rispettivamente oro e argento in 20’44”3 e 21’15”2. L’azzurra ha chiuso invece con il tempo di 21’21”5 dopo un prova senza errori al poligono e durante la quale è stata anche veloce sugli sci. Per la 31enne di Brunico è il terzo bronzo in carriera ai Giochi, il primo a livello individuale dopo quelli conquistati con le staffette miste a Sochi e Pyeongchang.