Il governo va sotto due volte a Palazzo Madama sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul green pass: sono stati approvati due emendamenti in Aula al Senato nonostante il parere contrario dell’esecutivo. Si tratta dell’emendamento sulla possibilità di viaggiare dalle Isole senza avere il Green pass e di quello sulla possibilità di fare le feste “popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”.

Il decreto per la proroga dello stato di emergenza nazionale, per il contenimento della diffusione dell’epidemia e sul green pass è stato poi approvato dall’Aula del Senato poco dopo le ore 22: 139 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti . Il provvedimento, che deve essere approvato definitivamente entro il 22 febbraio, passa ora alla Camera. L’esame era cominciato già questa mattina, ma è durato l’intera giornata per via di un corposo numero di emendamenti e una pregiudiziale, bocciata dall’Aula.