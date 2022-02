Chiudere con un percorso perfetto e l’oro al collo. Amos Mosaner e Stefania Constantini vanno a caccia di una storica vittoria alle Olimpiadi invernali di Pechino. Per raggiungere l’undicesima vittoria su altrettanti incontri ai Giochi, che vorrebbe dire titolo olimpico, la coppia azzurra del curling misto dovrà battere i vice-campioni mondiali della Norvegia che hanno sconfitto in semifinale la Gran Bretagna.

L’appuntamento con la finale Italia-Norvegia è per martedì 8 febbraio alle 13.05. Le due coppie saranno in gara al National Aquatics Centre, teatro di tutte le sfide del curling in questa edizione delle Olimpiadi invernali. L’incontro sarà visibile in diretta tv su discovery+, il servizio di Discovery che trasmette tutte le gare delle Olimpiadi invernali in streaming. Ma il match sarà trasmesso anche su Eurosport 1, canale della piattaforma Sky, e in streaming su DAZN.

Non solo, la caccia all’oro della coppia azzurra potrà essere vista anche su Rai2 e RaiSport HD, canale numero 57 del digitale terrestre, e in streaming su RaiPlay, il sito e app della Rai dove si possono seguire in diretta tutti i programmi trasmessi dall’azienda pubblica attraverso personal computer, smartphone e tablet.