Il giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il Movimento 5 Stelle ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte come presidente. I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto) sono stati resi inefficaci in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”: sotto accusa c’è l’esclusione dal voto di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. Si tratta di 81.839 persone che erano iscritte da meno di sei mesi e, come da regolamento precedente, non erano state ammesse alla votazione. Il ricorso era stato promosso a fine settembre scorso da un gruppo di attivisti napoletani, difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè, a cui si sono aggiunti decine di iscritti del resto d’Italia che hanno contribuito al pagamento delle spese legali.

“Oggi il tribunale di Napoli ripristina il principio della necessità della partecipazione di tutti gli iscritti nell’adozione delle scelte fondamentali del nostro Movimento”, dichiarano gli attivisti. “La parità dei diritti è una pietra angolare del M5s e non può trovare deroga in alcun caso, tantomeno per l’accesso alle cariche statutarie in quanto non esistono primi inter pares. Ora confidiamo in un processo partecipativo aperto e in una riflessione sugli errori e sulle forzature fatte, chi ha sbagliato deve farsi da parte. Ringraziamo l’avvocato Lorenzo Borrè per l’assistenza che ci ha dato dal primo momento”, concludono i ricorrenti napoletani in rappresentanza delle centinaia di iscritti che hanno sostenuto i ricorsi.

L’esclusione degli iscritti da meno di sei mesi – Secondo il tribunale di Napoli, che oggi ha accolto la sospensiva, “sono 81.839 gli iscritti al M5S che, secondo il Tribunale di Napoli, sono stati illegittimamente esclusi dalle votazioni del 3 agosto scorso sul nuovo statuto del Movimento, un ‘cavillo’ legale che oggi ha generato un vero e proprio terremoto. “L’illegittima esclusione dalla platea dei partecipanti all’assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti all’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi – si legge in uno stralcio dell’ordinanza – ha determinato l’alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894 iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei 195.387 associati iscritti a quella data; con l’illegittima esclusione di 81.839 iscritti all’ente dal quorum costitutivo e deliberativo, maggiore dei soli 60.940 associati che hanno partecipato all’assemblea, la cui delibera è stata poi approvata dall’87% di questi”. Quindi, scrive il giudice, “appare chiaro che l’assemblea non era correttamente costituita perché risulta che vi hanno partecipato un numero di iscritti inferiore a quello richiesto in prima convocazione. I 60.940 iscritti che vi hanno partecipato erano di numero inferiore alla metà più uno del totale degli iscritti all’associazione (che come visto era 195.387)”.

Il giudice riconosce che “poteva essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento adottato dal comitato di garanzia, su proposta del comitato direttivo”. Agli atti invece risulta che l’assemblea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l’esclusione degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell’art. 4 dello statuto che disciplina le modalità con cui l’associazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla lett. c) prevede espressamente l’esclusione degli iscritti da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un “regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo”, come risulta dall’istruttoria processuale”.

La figura del presidente – Secondo sempre quanto si legge nella sospensiva, bloccando la modifica dello statuto, salta anche l’elezione del presidente. “L’invalidità che allo stato”, continua il giudice, “risulta della delibera con cui l’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE ha modificato lo statuto fa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell’ente. In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell’associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell’art. 23 c.c.”. Questo passaggio fa decadere non solo la nomina dell’ex premier, ma sbarra la strada anche a un possibile ritorno in scena di Vito Crimi, a lungo capo politico reggente del Movimento.

Il ricorso del 17 settembre e le sette contestazioni – Il ricorso risale al 17 settembre scorso e lo sostennero circa un centinaio di attivisti. A illustrarlo erano stati gli attivisti Renato Delle Donne e Steven Hutchinson e lo stesso avvocato Lorenzo Borré . Sono 7 i motivi di impugnazione e riguardano: “le modifiche statutarie e l’incoronazione del candidato unico identificato in Giuseppe Conte“. Secondo i ricorrenti “queste modifiche non sono state adottate con il quorum indicato dallo Statuto modificato, che facevano riferimento alla partecipazione al voto di un quorum pari alla maggioranza degli iscritti”; la chiamata alla partecipazione al voto è avvenuta “su un sito a cui gli associati non erano iscritti e che non aveva i requisiti di ufficialità, avendo così conseguenze sulla partecipazione al voto”; “la violazione del principio di parità tra gli associati poiché prima tutti potevano aspirare a cariche apicali”. Tale aspetto – dissero – “è stato violato con una norma transitoria che prevedeva la candidatura di un solo nome, individuato con designazione di Beppe Grillo che non ne aveva il potere perché il vecchio Statuto era ancora in vigore”.

Il 24 dicembre il tribunale rigetta la richiesta di sospensiva. Gli attivisti fanno ricorso – Il Tribunale, senza esaminare il merito dell’impugnazione, il 24 dicembre scorso non aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare ritenendo prevalente l’interesse dell’associazione a mantenere stabili le proprie decisioni a prescindere dalla loro illegittimità . Il Giudice che si era riservato di decidere anche sulla competenza territoriale del ricorso, comparando l’interesse dei ricorrenti e quello dell’associazione a “proseguire l’attività politica” aveva ritenuto che non sussistessero “gravi motivi” per sospendere le delibere. Non solo aveva rilevato anche che le stesse sono state “approvate da ampia maggioranza degli ammessi al voto” e nei confronti delle quali non risultano impugnazioni, tanto meno dei “soci esclusi dal voto”, se non quelle dei “tre attuali ricorrenti”.