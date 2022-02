“La nostra comunità mi sembra che si sia espressa in maniera molto chiara sul presidente Conte. Non credo che sia il problema dell’iscrizione, dei nuovi iscritti, dei sei mesi, che possano far cambiare il risultato. Credo che si proceda a una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli“. Lo ha detto il senatore del M5s Vito Crimi, al termine della riunione con il presidente del M5s Giuseppe Conte, a cui ha partecipato anche il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli