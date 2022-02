Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo venerdì scorso a Reggio Emilia. Ai domiciliari un compagno di classe della giovane, mentre altri due, coetanei della ragazza, sono indagati. Secondo quanto riportano La Gazzetta di Reggio e Il Resto del Carlino i fatti risalgono al 28 gennaio. Coinvolti cinque giovani – due ragazze e tre ragazzi – che non erano andati a scuola a causa di uno sciopero e si erano riuniti a casa di uno di loro. Intorno alle 15.20 di quel giorno la sorella della 15enne chiama il 112 denunciando lo stupro. I carabinieri, una volta arrivati nell’appartamento, hanno trovato la porta aperta e la casa vuota: il giovane padrone di casa si trovava sul retro del palazzo al telefono con il padre.

La vittima è stata in seguito portata all’ospedale, dove le viene riscontrato un tasso alcolemico molto alto, nonostante siano passate otto ore, ed ‘ecchimosi bluastre’. Il giovane di 15 anni è stato arrestato domenica e portato al Pratello di Bologna. In udienza di convalida davanti al Tribunale dei Minorenni di Bologna, il ragazzo, difeso dall’avvocato Giacomo Fornaciari, ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo il sesso però “consenziente”. Secondo la pm Alessandra Serra della Procura dei minori, la violenza sessuale è aggravata “dalle condizioni di inferiorità psichica e fisica, avendo la medesima pesantemente abusato di sostanze alcoliche quali vino e vodka alla pesca, in tali quantità da compromettere la capacità di esprimere un valido consenso“, come si legge nella richiesta di misura cautelare. Gli esami tossicologici ai quali è stata sottoposta la ragazza otto ore dopo i fatti hanno confermato “una percentuale di etanolo presente nel plasma pari a 96 mg/dl, un considerevole stato di ebbrezza alcolica”.

Il pm, considerato “lo stato di quasi flagranza del reato”, ha perciò sostenuto la necessità della permanenza nel carcere minorile. Il giudice, considerando che l’imputato è incensurato, ha però concesso al quindicenne i domiciliari nell’abitazione del padre. Al vaglio infine alcune chat – alcune cancellate, ma in corso di ripristino da parte dei tecnici – nei telefonini degli indagati. L’arresto del 15enne è scattato anche in virtù del fatto che all’arrivo dei carabinieri nell’appartamento dove si sarebbero consumati i presunti abusi, lui fosse già scappato lasciando la porta aperta. Il giudice ha ravvisato il pericolo di fuga e ha disposto il provvedimento.