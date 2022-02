I vigili del fuoco di Napoli sono intervenuti in via san Nicola, nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, per una voragine nel cortile interno di una abitazione, dove erano parcheggiate alcune auto. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’unica famiglia residente è stata evacuata precauzionalmente. L’intervento delle squadre, terminato nella notte, è valso al recupero con l’autogrù di un veicolo finito in fondo alla voragine e alla messa in sicurezza dell’area.