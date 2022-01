“Abbiamo parlato di diverse situazioni anche in vista del prossimo consiglio dei ministri e degli argomenti nel calendario del prossimo mese che è convocato per giovedì. Per i chiarimenti interni si troveranno gli spazi e i modi per poterli fare”. Sono le poche dichiarazioni che il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera Davide Crippa ha rilasciato ai giornalisti, uscendo dalla casa del presidente Giuseppe Conte questa mattina