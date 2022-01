È stata probabilmente l’esplosione di una bombola di gas a scatenare l’incendio che ha avvolto un’abitazione di due piani a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, uccidendo due bambini di 7 e 8 anni. Nell’edificio abitava infatti una famiglia di origine pakistana e i due genitori, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, sono stati portati in ospedale a causa di un’intossicazione.

L’incendio è divampato intorno alle 22 di sabato e rapido è stato l’intervento dei pompieri che sono riusciti a estrarre dall’edificio due persone. Niente da fare, però, per i due piccoli che sono rimasti all’interno dell’edificio. I sopravvissuti sono stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale in elisoccorso. Adesso, sul posto si trovano i carabinieri che dovranno accertare l’esatta dinamica del rogo e fare chiarezza.