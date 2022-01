Selfie e video a Times Square, a New York, totalmente imbiancata dalla bufera di neve che sta colpendo la East Coast degli Stati Uniti. Newyorkesi e turisti sfidano la tempesta scattando foto ricordo e cercando di non scivolare a terra. E mentre i netturbini puliscono i marciapiedi, c’è anche chi si mette in mutande a suonare e cantare per strada.