La chiama dei senatori per la sesta votazione per eleggere il presidente della Repubblica è terminata. A Montecitorio è prevista una breve sospensione. Ma dopo l’annuncio fatto da Fabio Rampelli che ha aperto la sesta votazione al posto dei presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, i microfoni restano aperti. “Vado a fare la pipì”, si sente dire fuorionda da Rampelli che subito riprende il collega vicino a lui. “Spegni il microfono”, intima. Poi l’audio si interrompe, così come il segnale video.