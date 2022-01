“Non mi vaccino, non sono una cavia”. Una foto profilo eloquente messa nei mesi scorsi e una scelta portata fino alla fine per Barbara Fisichella, 52 anni, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno, morta di Covid. No vax convinta e dichiarata la donna era a casa in malattia da una decina di giorni.

La 52enne aveva rifiutato il ricovero in ospedale: sono stati i familiari a chiamare l’ambulanza dopo aver visto, ieri, che faceva fatica a respirare. Poche ore dopo è avvenuto il decesso. Il 28 novembre scorso, sul suo profilo Facebook aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta “Io non mi vaccino, non sono una cavia” e l’immagine di un pugno che spacca una siringa. “È morta di Covid l’unica dipendente no vax che avevamo – ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro – Chi non si vaccina rischia effettivamente di morire, soprattutto se ci si rifiuta di sottoporsi anche alle cure. La gente deve saperlo“.