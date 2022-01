È iniziato il video incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e i dirigenti delle principali aziende italiane (molte delle quali partecipate dal Tesoro) per discutere dello sviluppo delle relazioni economiche. Sono solo tre le imprese che si sono sfilate, tra queste Eni. Poco fa Putin ha affermato che la Russia considera l’Italia come “uno dei suoi principali partner economici“. La Russia, ha aggiunto il presidente, è “un affidabile fornitore di risorse energetiche ai consumatori italiani”. Putin ha anche detto che “Le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas russo a “prezzi molto più bassi di quelli di mercato” grazie ai contratti a lunga scadenza con Gazprom. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando all’incontro online con i rappresentanti di grandi imprese italiane. I prezzi di mercato, sulla base di contratti spot, sono invece “significativamente aumentati per la stagione invernale e la carenza di offerta”, ha aggiunto Putin secondo quanto riporta la Tass.

Organizzato lo scorso novembre dalla camera di Commercio italo – russa presieduta da Vincenzo Trani, , a quanto pare il ministero degli Esteri ne era totalmente all’oscuro, il vertice cade in un momento delicatissimo viste le evoluzioni della situazione in Ucraina. L’Unione europea e gli Stati Uniti stanno cercando di costruire una posizione unitaria nei confronti di Mosca. Con grande fatica visto che Germania, Francia e Italia sono molto recalcitranti nello sposare la linea dura statunitense e inglese. L’alleanza lavora anche ad una serie di sanzioni economiche e finanziarie che andrebbero a colpire aziende russe e gli stessi esponenti del governo di Mosca.

In questo scenario l’incontro tra i numeri uno di Enel, Generali, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Pirelli e i rappresentanti del governo russo appare come uno sfregio agli sforzi dell’alleanza occidentale. Eni ha affermato che non avrebbe partecipato. Secondo diversi osservatori Mosca ha identificato l’Italia come l’anello più debole e sta cercando di forzare dove ha maggiori facilità di sfondare. Mario Draghi non ha mai fatto mistero di essere contrario all’applicazione di severe sanzioni nei confronti della Russia. Tuttavia, secondo quanto riporta l’agenzia bloomberg, il governo italiano avrebbe oggi chiesto ai manager italiani di non partecipare all’incontro. Ma da Mosca arrivano notizie diverse. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato questa mattina che la Russia non ha ricevuto alcuna comunicazione dal governo italiano su una sua opposizione all’incontro in programma oggi , “Gli articoli sui giornali di oggi non hanno molta importanza, il governo italiano non ha fatto alcuna dichiarazione formale in proposito”, ha sottolineato il portavoce. Sedici rappresentanti di grandi imprese italiane parteciperanno oggi all’incontro online con il presidente , ha aggiunto Dmitry Peskov ribadendo come la riunione non abbia nulla a che fare “con ciò che sta accadendo in Ucraina e le sanzioni contro la Russia”.

“Troviamo singolare che, proprio mentre in Europa e negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la situazione ai confini dell’Ucraina e si discute di conseguenti nuove, pesanti sanzioni alla Russia, manager di rilevanti società italiane, anche a capitale pubblico, tengano oggi, all’insaputa della Farnesina, una conference call con dirigenti di importanti società russe e con l’annunciata partecipazione dello stesso presidente Putin. Nella recente relazione sulla sicurezza energetica, approvata all’unanimità, il Copasir ha infatti testimoniato come il fattore geopolitico sia decisivo nell’aumentare i rischi di una eccessiva dipendenza dall’estero del nostro Paese negli approvvigionamenti”, dichiarano in una nota congiunta i componenti del Copasir Enrico Borghi (PD), Federica Dieni (M5S) ed Elio Vito (FI).