Grave incidente stradale in tarda serata di sabato 22 gennaio a Rezzato, in provincia di Brescia, dove uno scontro tra un auto ed un pullman ha provocato cinque morti. Le vittime, tutte tra i 17 e i 22 anni, viaggiavano sull’automobile, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe invaso la corsia opposta impattando frontalmente sull’autobus. Diversi familiari delle vittime sono giunti sulla scena del disastro lungo la statale 45bis. Il conducente del pullman, l’unico a bordo del mezzo, sarebbe rimasto ferito non gravemente e portato in ospedale. Ambulanze, polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto.