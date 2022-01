Munzir e Mustafa, i protagonisti dello scatto ‘Hardship of Life’, che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, sono arrivati in Italia. Il loro volo di linea è atterrato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma intorno alle 17. In Siria, a causa dei bombardamenti e delle conseguenze derivanti dal gas nervino, hanno perso gambe e braccia. Sono ora attesi a Siena, dove passeranno la quarantena e inizieranno la loro nuova vita in un alloggio messo a disposizione dalla Caritas e dall’Arcidiocesi. Dalla città del Palio era infatti partita una gara di solidarietà che aveva portato alla raccolta di 100mila euro e alla possibilità di un percorso di cure nel Centro protesi Vigoroso di Budrio, punto d’eccellenza nelle cure ortopediche a due passi da Bologna. Qui, tra due settimane (necessarie per la quarantena) i medici potranno sottoporli a esami con la speranza di poter applicare le protesi degli arti al bambino, Mustafa, e della gamba destra al padre Munzir. Leggi Anche Mustafa e il padre saranno curati al centro protesi Inail di Budrio: “Tutto il possibile per permettere al bimbo di andare a scuola”

Uno scatto, quello del fotografo turco Mehmet Aslan, che aveva commosso il mondo intero aggiudicandosi il premio assoluto al Siena International Photo Awards 2021. “Adesso è figlio vostro”, ha detto la mamma del piccolo Mustafa agli organizzatori del premio appena dopo l’atterraggio. Siena ospiterà la famiglia anche grazie all’impegno dell’Arcidiocesi e del cardinale Augusto Paolo Lojudice che, insieme alla Caritas, si è adoperato per trovare loro un’abitazione alle porte della città. “Appena arriveranno, li incontrerò. Spero di essere il primo. È la Chiesa che li accoglie e in questo caso mi sento di rappresentarla tutta la Chiesa” ha detto il cardinale che poi ha aggiunto: “Si tratta di un dramma umano di una famiglia che è diretta conseguenza della guerra, follia distruttiva ed efferata. Una volta arrivati dovremo capire le loro aspettative, farli rimanere con i piedi per terra e farli sentire accolti in una famiglia ancora più grande”. La macchina della solidarietà e del volontariato si è già messa in moto. Alla famiglia di Mustafa verranno forniti vitto e un’indennità. È già stato individuato un mediatore linguistico, mentre la Caritas si occuperà di creare una rete di supporto e di relazioni con il territorio. Infine, sarà attivato un percorso di accompagnamento, oltre all’insegnamento della lingua italiana.