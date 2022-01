“Permettetemi di esprimere vicinanza a Beppe Grillo perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno le piana legittimità del suo operato. Ne sono assolutamente sicuro”. Lo ha affermato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza per fare il punto sulla partita del Quirinale (SEGUI LA DIRETTA ORA PER ORA)