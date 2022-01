L’Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas) ha comunicato con una nota il completamento del varo della prima campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla, vicino a Massa Carrara. La nota specifica che le operazioni proseguiranno con l’assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l’intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la struttura e la pavimentazione. Il ponte, eretto sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra, era crollato l’8 aprile 2020. Il 20 aprile la Procura di Massa Carrara aveva iscritto nel registro degli indagati 17 persone accusate a vario titolo di crollo e disastro colposo, tra cui dirigenti di Anas, che dal 2018 gestiva il viadotto, dirigenti della ex provincia di Massa Carrara e titolari di ditte private che negli ultimi anni si sono occupati della manutenzione del viadotto.

La nuova campata, la parte centrale tra due elementi del ponte, è costituita da una struttura metallica (concio) lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso. Questa è stata sollevata con speciali macchinari e posizionata tra il secondo e il terzo pilone, con l’aiuto di 20 operatori e 10 tecnici specializzati in aggiunta a quelli già presenti. Presenti al momento del completamento del varo per un sopralluogo anche il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, il viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli, i presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani e della Regione LiguriaGiovanni Toti, il sindaco di Aulla Roberto Valettini e il responsabile Toscana Anas Stefano Liani.