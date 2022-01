“Continua a crescere il tasso di incidenza dei casi Covid, siamo quasi a 2000 casi per 100mila abitanti. È in salita anche l’Rt, attorno a 1,56, ben al di sopra dell’unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in area medica e terapia intensiva siamo al 27,1% e al 17,5% quindi ancora in salita e al si sopra della prima delle soglie di criticità”, così Giovanni Rezza del ministero della Salute analizzando i dati settimanali. “La variante omicron è ormai dominante e anche se meno virulenta rispetto alla Delta è estremamente contagiosa e diffusiva e quindi può determinare congestione strutture ospedaliere, per questo è necessario mantenere comportamenti ispirati alla prudenza e fare richiamo”, avverte ancora Rezza.