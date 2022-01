“Il clima che si respirava l’altro giorno quando è stato commemorato David Sassoli in Parlamento era straordinario, di serenità e di armonia, di desiderio da tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte”. Così Gianni Letta, parlando a margine della camera ardente di David Sassoli in Campidoglio. “Se il clima sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di David fosse quello che porta i grandi elettori a votare per il presidente della Repubblica sarebbe una grandissima lezione e il contributo di David alla pacificazione del Paese e allo sviluppo dell’Italia”, ha aggiunto. Le parole di Gianni Letta sono state interpretate in ottica corsa al Quirinale.