L’ennesima uscita del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, di cui sono note le posizioni negazioniste sul Covid. Questa volta Bolsonaro ha minimizza l’impatto della variante Omicron del coronavirus in Brasile, e ha detto che è la “benvenuta”. Frasi alle quali ha risposto l’Oms: “Non è il momento di dichiarare che questo è un virus gradito. Nessun virus che uccida le persone è gradito – ha replicato il direttore esecutivo dell’Oms, Michael Ryan – Omicron potrà essere un’infezione lieve a livello individuale, ma le persone in terapia intensiva senza ossigeno dimostrano chiaramente che questa non è una malattia lieve”