A soli 17 anni ha rapinato con una pistola in pugno un supermarket, una farmacia e una tabaccheria di Monza a pochi giorni di distanza. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri , a seguito dell’indagine coordinata dalla Procura dei minorenni di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale dei minorenni, a carico del 17enne originario della città. Secondo le indagini, il giovane ha commesso una serie rapine lo scorso mese di ottobre, a poca distanza di giorni l’una dall’altra. L’indagine è partita dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza da cui è emerso che il modus operandi era lo stesso, ovvero irruzione fulminea all’interno degli esercizi con pistola in pugno e volto coperto: le vittime hanno poi fornito una descrizione del rapinatore, evidenziando agli investigatori che, verosimilmente, si trattava dello stesso autore. Nel corso di continui servizi antirapina svolti fra Monza e Brugherio, i militari hanno individuato presso un bar, fra un gruppo di soggetti, un ragazzo simile a quello descritto dalle vittime e vestito con gli stessi indumenti utilizzati nelle rapine. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di recuperare altri vestiti indossati durante le rapine e una notevole somma di denaro contante