L’Aula della Camera ha negato l’uso delle intercettazioni tramite trojan delle conversazioni del magistrato e deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri, richieste dalla sezione disciplinare del Csm nell’ambito del procedimento sulla riunione del 9 maggio 2019 all’hotel Champagne di Roma, in cui il parlamentare discuteva con il deputato Luca Lotti, l’ex magistrato Luca Palamara e alcuni membri togati del Consiglio dell’imminente nomina del nuovo procuratore di Roma. L’assemblea di Montecitorio ha approvato con 227 voti a favore e 86 contrari (M5S e Alternativa) la relazione della Giunta per le immunità del 16 novembre scorso (firmata da Pietro Pittalis di Forza Italia), che chiedeva di negare l’autorizzazione.

Per i fatti dell’hotel Champagne Ferri era finito sotto procedimento disciplinare dell’organo di autogoverno, che però ora dovrà decidere sul suo caso senza poter tenere in considerazione quei nastri fondamentali. Approvando la relazione, la Camera ha bollato come “non casuale” l’intercettazione di Ferri nell’ambito dell’indagine della procura di Perugia sull’ex ras delle correnti Palamara, che fece scoppiare lo scandalo delle nomine nel giugno di due anni fa: in sostanza, l’Aula ha ritenuto che i pm abbiano usato l’indagine per intercettare indirettamente Ferri, avendo i due magistrati una stretta frequentazione ed essendo quindi prevedibile che avrebbero potuto incontrarsi. Secondo il Csm, invece, le conversazioni hanno avuto carattere occasionale e quindi non rientrano nel perimetro della tutela parlamentare.

A quest’ultima tesi aveva aderito, durante l’esame in Giunta, anche il Movimento 5 Stelle: “Abbiamo votato contro perché, a nostro avviso, le intercettazioni che riguardano Ferri sono casuali e lo riguardano come magistrato, non come politico. L’indagine era quella su Palamara, dove Ferri non è mai entrato nel perimetro dell’atto di indagine”, spiegava il deputato Eugenio Saitta. A favore di Ferri invece ha votato – sia in Giunta sia in Aula – il Partito democratico: