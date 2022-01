Cento euro di sanzione per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid “è un provvedimento che rasenta il ridicolo. Credo sia forse il provvedimento più ridicolo preso da questo governo, si poteva evitare a questo punto. Se abbiamo ancora così tanti non vaccinati significa che non si è compresa la situazione, le persone non vaccinate sono egoiste. Sono demotivato quando arrivano in ospedale così tanti non vaccinati”. A dirlo è stato il direttore del dipartimento di Malattie infettive della Liguria, l’infettivologo Matteo Bassetti.