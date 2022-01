Il 4 febbraio 2022 hanno inizio le Olimpiadi invernali di Pechino, in Cina, 14 anni dopo i Giochi estivi del 2008. Gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in 15 discipline. Sono 12 gli impianti sportivi messi a disposizione. Tanti gli azzurri in gara, a partire da Sofia Goggia. La sciatrice è portabandiera insieme alla snowboarder Michela Moioli. I governi (ma non gli atleti) di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda boicotteranno le Olimpiadi invernali. Si tratta di una protesta contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri, una minoranza musulmana presente in Cina. Il protocollo Covid sarà rigoroso: vaccino obbligatorio per gli atleti e, prima dei Giochi, quarantena di due settimane.