“L’attuale situazione epidemiologica, con la variante Omicron è più diffusiva, associata alla vaccinazione, fa si che possiamo aspettarci quella che definiamo immunità di gregge e quindi la possibilità che il virus, nell’arco di un paio di mesi, da qui a fine febbraio, metà marzo, si autolimiti e ci porti davvero fuori dalla pandemia”, è l’opinione di Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ospedale San Martino di Genova e referente unico per la Liguria dell’Istituto Superiore di Sanità. L’epidemiologo ricorda che per i soggetti a rischio è “assolutamente indicata la terza dose” oltre all’adozione delle regole già note. Secondo Icardi è necessario riaprire le scuole e il ritorno in presenza è un “rischio calcolato”

Video Vista/ Courtesy Primo Canale