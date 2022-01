Un incendio è divampato nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. “Il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme”, ha detto il portavoce dei servizi di emergenza della città. Le immagini mostrano il tetto di uno degli edifici del Parlamento in fiamme e un’enorme colonna di fumo. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Il complesso del Parlamento sudafricano è composto da tre edifici, incluso quello originale e più antico che risale al 1884. Gli altri due sono stati costruiti negli anni Venti e Ottanta. Lo scorso aprile un incendio ha devastato una parte della biblioteca dell’Università cittadina che ospita una collezione unica di archivi africani.