La Serie A anche nel 2022 continuerà a essere un campionato a 20 squadre. La Salernitana, almeno per ora, è salva: l’onta dell’esclusione è stata evitata in extremis, i trustee incaricati di cedere le quote societarie hanno accettato l’offerta d’acquisto da parte dell’imprenditore napoletano Danilo Iervolino. Il 43enne fondatore dell’Università telematica Pegaso è il nuovo proprietario della società campana e la guiderà dopo il decennio di gestione Lotito-Mezzaroma. “Farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita“, le sue prime parole. Secondo quanto trapela, la sua proposta non superava i 20 milioni di euro.

Alla fine il lungo braccio di ferro proprio tra Claudio Lotito e il presidente della Figc Gabriele Gravina non ha portato alla conseguenza peggiore: l’esclusione di una squadra dalla Serie A a metà campionato. La deadline fissata dalla Figc per la cessione del club, il 31 dicembre, è stata rispettata per questione di minuti. Nell’ultimo Consiglio Federale la Lega di A aveva votato per evitare in ogni caso di ridurre il torneo a 19 squadre, ma Gravina aveva deciso di non concedere ulteriori deroghe.

A pochi minuti dalla mezzanotte, appunto, Melior e Widar Trust – i due trustee incaricati di vendere la Salernitana – hanno comunicato alla Federcalcio di aver accettato la proposta inviata da Iervolino in mattinata. Che l’operazione sia conclusa, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo conferma l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della federcalcio. Ora la Figc concederà una proroga di 45 giorni affinché vengano definiti i dettagli dell’operazione.