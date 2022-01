“Se hai problemi coniugali o domande sull’educazione dei figli, siamo sempre pronti per discussioni e consigli utili”. L’annuncio compare sul sito ufficiale dei Nuovi Cristiani (“Neu Christen”) la chiesa-setta fondata da un’ex guardia svizzera, espressione del tradizionalismo cattolico, che si contrappone alla chiesa di Roma, o meglio all’interpretazione del magistero di Papa Francesco. Nikolaus Andres Schneider, che ha 84 anni e si fa chiamare il “vescovo spada” ne è l’ispiratore e propugna un cattolicesimo libero dal modernismo, un ritorno alle tradizioni, con ricostruzioni teologico-politiche che rimandano a complotti planetari di cui, passando per la gestione della pandemia, sarebbe protagonista anche il Vaticano.

È fino a “Neu Christen” che conduce l’inchiesta portata avanti dalla procura di Bolzano e dai carabinieri della compagnia di Brunico che si è tradotta nell’arresto di cinque donne, tra cui una “sacerdotessa” che avrebbe ispirato comportamenti vessatori nei confronti di due ragazzini minori di 14 anni, costretti a disertare la scuola e a pregare inginocchiati anche di notte per emendare i propri peccati. Come, ad esempio, quello di sbirciare il cellulare di un coetaneo. Vittime del fanatismo delle madri sono due ragazzini della valle Aurina, che le famiglie volevano preservare dalla corruzione dei costumi. Sono stati affidati ai servizi sociali perché venivano segregati in casa, non avevano la televisione, né i cellulari, non frequentavano gli amici ed erano stati ritirati dalla scuola. Ed è proprio dalle loro assenze che è partita la segnalazione per i carabinieri, che hanno piazzato strumenti di registrazione ambientale nelle abitazioni a Campo Tures e Cadipietra, in provincia di Bolzano. L’accusa è di maltrattamento a minori.

Sul sito di “Neu Christen” non compaiono spiegazioni dettagliate sui modi per educare i figli. Ma secondo la ricostruzione dei carabinieri, sintetizzata nell’ordine di arresto firmato dal pubblico ministero Sara Rielli, i metodi educativi erano severissimi. Madre , figlia e zia, sono seguaci della e punivano ogni sgarro in modo violento. L’inchiesta è solo all’inizio e dovranno essere ricostruiti i rapporti tra la “sacerdotessa” e la figlia, che abitano a Cadipietra e la famiglia fanatica di Campo Tures. Ma quale ruolo hanno avuto gli altri componenti della famiglia? E quali erano i rapporti con la chiesa del “vescovo spada”? E’ quello che i carabinieri dovranno accertare. Le tre donne, originarie della val Venosta, erano arrivate a Campo Tures da poco più di un anno. Volevano cambiare ambiente o essere più vicine alla sacerdotessa che è la guida spirituale del gruppo?

Nikolaus Andres Schneider non è un vescovo consacrato dalla Chiesa Romana. L’ex guardia svizzera nel 1975 ha fondato il gruppo di preghiera per bambini Kgs (Kinder Gebets Sturm) e iniziato la predicazione sostenendo di avere un contatto diretto con Dio, che gli ispirerebbe i discorsi ripresi su youtube e su un canale televisivo. I suoi anatemi colpiscono l’omosessualità, l’educazione sessuale dei bambini (che li fa “marcire”) e l’aborto. Ma la predicazione ha anche come obiettivo polemico la Chiesa corrotta e la gestione della pandemia, che farebbe parte di un progetto di controllo mondiale. Ad esempio, l’8 agosto 2021 ha dichiarato: “Il Coronavirus è un’influenza che può finire come qualsiasi altra influenza. Chi è al potere vuole provare un governo mondiale e una religione mondiale. La politica e la Chiesa tirano la stessa corda. I media della menzogna servono Satana”. E ancora se la prende con distanziamenti e misure anti-Covid. “Ora è il governo a dettare legge nella Chiesa. Il Salvatore non si è tenuto a distanza dai lebbrosi, ma ha toccato e guarito. Le ostie della comunione si servono con le pinzette, ma questi sono gli artigli dei demoni. Coloro che sono stati vaccinati perdono sempre più la loro spiritualità verso Dio e diventano stupidi”. Un chiaro rifiuto della scienza.

Schneider è convinto che a Roma risieda l’Anticristo e che il Papa sia “il pioniere di una religione mondiale che sostituirà il cristianesimo con le altre religioni, fa avanzare il processo di globalizzazione della religione, parla abbastanza apertamente della fusione e unificazione delle religioni; ma in una religione universale non c’è posto per Gesù Cristo”. Guardando alla geopolitica sostiene che Hillary Clinton sia preda del demonio, l’America manovrata da Rotschild, Rockfeller e Soros. Invita gli europei ad uscire dalla Ue e dalla Nato, strumenti di questi progetti planetari. La risposta a tanta corruzione dei costumi? “Come un virgulto, la Chiesa dei Nuovi Cristiani emerge rinnovata dal tronco marcio della Chiesa antica, come continuazione della sua tradizione apostolica”. La chiesa è presente in Svizzera, Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Italia e Camerun. Tra gli inviti alle famiglie cristiane, il vescovo spada formula quello di creare in ogni casa un Herrgottswinkel, un angolo di Dio o del crocifisso. Chissà se è in quella stanza che i ragazzini di Campo Tures venivano costretti alle preghiere notturne.