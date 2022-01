Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid individui in Italia nel primo giorno del 2o22. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Rispetto al 31 dicembre, i casi non crescono: ieri erano 144.243 i nuovi positivi. Almeno in parte però questo leggero calo è dovuto alla diminuzione del numero di tamponi processati: 1.084.295 contro 1.224.025. Il tasso di positività infatti è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di venerdì.

I morti, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i decessi sono in totale 137.513. Salgono a 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135 in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari arrivano a quota 11.265, 115 in più rispetto al 31 dicembre. In totale sono appunto 1.021.697 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 120.713 in più in 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri.

Se la buona notizia è che i contagi giornalieri non hanno toccato una nuova cifra record, è sicuramente ancora presto per tratte delle conclusioni. Anzi, guardando ai dati di sabato scorso si nota come l’incremento dei positivi settimana su settimana sia vertiginoso: il giorno di Natale i nuovi positivi erano appena 54.762, con 969mila tamponi processati. I ricoveri crescevano meno (+80) e anche gli ingressi in terapia intensiva erano inferiori (106), mentre il numero dei morti era più alto: 144 in 24 ore.

Il calo dei contagi da venerdì a livello nazionale è anche il riflesso della flessione in Lombardia: dopo aver superato quota 40mila nell’ultimo giorno del 2021, oggi la Regione più popolosa d’Italia riparte comunicando 37.270 nuovi casi. Netta crescita invece in Veneto, dove si è passati da 9mila a 14.270 nuovi positivi. Incremento notevole anche nel Lazio: da 8mila a 12.345 casi. Sopra i 10mila anche la Toscana (14.994), la Campania (13.888) e l’Emilia-Romagna (12.255). Se le prime due Regioni però sono in calo rispetto a venerdì, la terza registra un aumento di +2mila. Il Piemonte comunica 7.450 nuovi casi, tornando sotto quota 10mila. Stabile poco sopra i 5mila contagi giornalieri la Sicilia, cala invece a 3mila la Puglia. Fanno invece più di 3mila casi sia l’Abruzzo (3.926) che l’Umbria (3.838).