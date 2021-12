Il 23 dicembre la polizia di Los Angeles è intervenuta in forze in un centro commerciale per fermare un uomo che aveva iniziato a colpire una donna con un lucchetto da bicicletta. Gli agenti per fermare l’individuo hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, un proiettile ha colpito una ragazzina di 14 anni, del tutto estranea alla vicenda, che era rimasta all’interno di un camerino. L’opinione pubblica americana, dopo questo episodio, è nuovamente divisa sull’uso eccessivo di armi letali in situazioni in cui potrebbero essere utilizzati dispositivi o tecniche tali da ridurre il rischio di danni collaterali.