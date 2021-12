Fiamme nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, in un appartamento di viale Piceno, a Milano. Le immagini sono state trasmesse in diretta dalla consigliera del Municipio 4 Chiara Pazzaglia. La padrona di casa, una donna di 64 anni, è stata ricoverata al policlinico con diverse ustioni. Diverse persone hanno dovuto passare la notte fuori casa per la temporanea inagibilità del palazzo.