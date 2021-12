I dati sull’incidenza e l’Rt rappresentano “un segnale forte di incremento della circolazione del virus”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, nel corso della presentazione dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. La crescita dei casi, ha precisato Brusaferro illustrando la mappa aggiornata del territorio italiano, riguarda quasi tutte le regioni ed è più marcata in quelle del Nordest. “Con queste misure, secondo le nostre previsioni entro 30 giorni – ha aggiunto – i posti in area medica, in quasi tutte le Regioni, saranno occupati per il 20-30% del totale“.