“Rischio della Regione in zona gialla? Questo dipende dai comportamenti delle persone, i flussi sono quelli che probabilmente ci porteranno in zona gialla, ma ripeto, dipende da noi e dai comportamenti responsabili anche in famiglia. Usiamo le vacanze”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della visita al centro vaccinale pediatrico presso Explora Museo dei bambini a Roma. “Faccio un appello alle mamme e ai papà – ha aggiunto – usiamo le vacanze per vaccinare i bambini e le bambine così che da gennaio possano tornare più sereni e in sicurezza a scuola”.